Eté actif orpaillage en rivière Saint-Jory-las-Bloux, mercredi 7 août 2024.

Eté actif orpaillage en rivière Saint-Jory-las-Bloux Dordogne

Devenir chercheur d’or ça vous tente ? Alors venez vous initier aux techniques d’orpaillage avec l’aide de Philippe.

A partir de 6 ans (accompagné d’un adulte durant l’activité) ou de 12 ans (non accompagné).

Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme.

Tarif 12€, paiement à la réservation.

Les pieds dans l’eau, découvrez les merveilles de nos rivières avec l’aide de Philippe, notre orpailleur. Grâce aux techniques d’orpaillage, vous trouverez des pierres semi-précieuses… et repartirez avec ! La chasse au trésor est ouverte !

Séance d’initiation, encadrement par un professionnel diplômé. A partir de 6 ans (accompagné d’un adulte durant l’activité) ou de 12 ans (non accompagné).

Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme, nombre de places limité.

Tarif 12€, paiement à la réservation (chèque ou espèce). .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-07 10:00:00

fin : 2024-08-07 12:00:00

Saint-Jory-las-Bloux 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine tourisme@naturellementperigord.fr

L’événement Eté actif orpaillage en rivière Saint-Jory-las-Bloux a été mis à jour le 2024-03-22 par Isle-Auvézère