Eté actif – orpaillage en rivière, 13 juillet 2022, .

Eté actif – orpaillage en rivière

2022-07-13 14:30:00 – 2022-07-13 16:30:00

EUR 12 Les pieds dans l’eau, découvrez les merveilles de nos rivières avec l’aide de Philippe, notre orpailleur. Grâce aux techniques d’orpaillage, vous trouverez des pierres semi-précieuses… et repartirez avec ! La chasse au trésor est ouverte !

Séance d’initiation, encadrement par un professionnel diplômé. A partir de 6 ans (accompagné d’un adulte durant l’activité) ou de 12 ans (non accompagné).

Inscription et réservation obligatoires à l’Office de Tourisme, paiement à la réservation. Nombre de places limité.

Tarif 12€.

Devenir chercheur d’or ça vous tente ? Alors venez vous initier aux techniques d’orpaillage avec l’aide de Philippe.

A partir de 6 ans (accompagné d’un adulte durant l’activité) ou de 12 ans (non accompagné).

Les pieds dans l’eau, découvrez les merveilles de nos rivières avec l’aide de Philippe, notre orpailleur. Grâce aux techniques d’orpaillage, vous trouverez des pierres semi-précieuses… et repartirez avec ! La chasse au trésor est ouverte !

Séance d’initiation, encadrement par un professionnel diplômé. A partir de 6 ans (accompagné d’un adulte durant l’activité) ou de 12 ans (non accompagné).

Inscription et réservation obligatoires à l’Office de Tourisme, paiement à la réservation. Nombre de places limité.

Tarif 12€.

dernière mise à jour : 2022-04-07 par