Lalinde Lalinde Dordogne, Lalinde Eté actif – Le paddle Lalinde Lalinde Catégories d’évènement: Dordogne

Lalinde

Eté actif – Le paddle Lalinde, 31 juillet 2021, Lalinde. Eté actif – Le paddle 2021-07-31 – 2021-07-31

Lalinde Dordogne Lalinde Découvrez le stand up paddle. Debout sur une planche avec une rame, vous naviguerez le canal de Lalinde tout en vous amusant. Encadrement par un professionnel diplômé. Accessible à partir de 8 ans. 10 personnes maximum par groupe/1h. (Obligation de savoir nager). Tarifs : 6€. 3 horaires 15:00, 16:00 et 17:00. Découvrez le stand up paddle. Debout sur une planche avec une rame, vous naviguerez le canal de Lalinde tout en vous amusant. Encadrement par un professionnel diplômé. Accessible à partir de 8 ans. 10 personnes maximum par groupe/1h. (Obligation de savoir nager). Tarifs : 6€. 3 horaires 15:00, 16:00 et 17:00. Découvrez le stand up paddle. Debout sur une planche avec une rame, vous naviguerez le canal de Lalinde tout en vous amusant. Encadrement par un professionnel diplômé. Accessible à partir de 8 ans. 10 personnes maximum par groupe/1h. (Obligation de savoir nager). Tarifs : 6€. 3 horaires 15:00, 16:00 et 17:00. Pixabay dernière mise à jour : 2021-07-27 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Lalinde Autres Lieu Lalinde Adresse Ville Lalinde lieuville 44.84022#0.76312