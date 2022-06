Eté actif – Le paddle Lalinde Lalinde Catégories d’évènement: 24150

Lalinde

Eté actif – Le paddle Lalinde, 23 juillet 2022, Lalinde. Eté actif – Le paddle Lalinde

2022-07-23 – 2022-07-23

Lalinde 24150 Découvrez le stand up paddle. Debout sur une planche avec une rame, vous naviguerez le canal de Lalinde tout en vous amusant. Encadrement par un professionnel diplômé. Accessible à partir de 8 ans. 10 personnes maximum par groupe/1h. (Obligation de savoir nager). Tarifs : 6€. 3 horaires 15:00, 16:00 et 17:00. Découvrez le stand up paddle. Debout sur une planche avec une rame, vous naviguerez le canal de Lalinde tout en vous amusant. Encadrement par un professionnel diplômé. Accessible à partir de 8 ans. 10 personnes maximum par groupe/1h. (Obligation de savoir nager). Tarifs : 6€. 3 horaires 15:00, 16:00 et 17:00. Découvrez le stand up paddle. Debout sur une planche avec une rame, vous naviguerez le canal de Lalinde tout en vous amusant. Encadrement par un professionnel diplômé. Accessible à partir de 8 ans. 10 personnes maximum par groupe/1h. (Obligation de savoir nager). Tarifs : 6€. 3 horaires 15:00, 16:00 et 17:00. Lalinde

dernière mise à jour : 2022-05-27 par

Détails Catégories d’évènement: 24150, Lalinde Other Lieu Lalinde Adresse Ville Lalinde lieuville Lalinde Departement 24150

Lalinde Lalinde 24150 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lalinde/

Eté actif – Le paddle Lalinde 2022-07-23 was last modified: by Eté actif – Le paddle Lalinde Lalinde 23 juillet 2022 24150 Lalinde

Lalinde 24150