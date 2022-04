Eté actif – lasergame Salagnac Salagnac Catégories d’évènement: Dordogne

Salagnac

Eté actif – lasergame Salagnac, 23 juillet 2022, Salagnac. Eté actif – lasergame Pavillon d’accueil Clairvivre Salagnac

2022-07-23 16:00:00 – 2022-07-23 18:00:00 Pavillon d’accueil Clairvivre

Salagnac Dordogne Salagnac EUR 10 Profitez de la calme et verdoyante nature périgourdine pour vous affronter dans des parties de lasergame endiablées ! Pas de panique, vous ne risquez pas de blesser grand-chose avec votre arme sans projectiles, sauf peut-être l’amour propre de la personne ciblée ! Ouvert aux enfants à partir de 7 ans accompagnés d’un adulte. Nombre de places limité.

dernière mise à jour : 2022-04-08

