Villefranche-du-Périgord

Été actif : Lasergame extérieur nocturne Villefranche-du-Périgord, 31 juillet 2021-31 juillet 2021, Villefranche-du-Périgord. Été actif : Lasergame extérieur nocturne 2021-07-31 – 2021-07-31 Lieu-dit Saint-Étienne des Landes Château du Fournel

Villefranche-du-Périgord Dordogne Villefranche-du-Périgord Venez vivre une expérience unique ! Imaginez-vous jouer à un jeu vidéo grandeur nature. Deux équipes s’affrontent pour remporter la victoire en tentant de viser les capteurs installés sur les vestes de leurs adversaires.

Une activité dans un cadre unique et surtout de nuit ! Amusement et adrénaline 100% garantis !

Rendez-vous au Château du Fournel à 21h.

Ouvert à tous à partir de 7 ans. Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés.

14 personnes par groupe.

