Veyrines-de-Domme Dordogne Veyrines-de-Domme EUR 8 8 Venez découvrir ce nouveau sport à sensations ! Un mélange entre une trottinette et un VTT, le kick bike vous permettra de descendre les pentes des forêts périgourdines.

Rendez-vous au terrain de tennis de Veyrines de Domme pour un départ d’activité à 10h00.

Ouvert à tous à partir de 12 ans. Il faut mesurer 1,40m minimum et savoir faire du vélo.

8 personnes par groupe.

