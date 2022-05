Eté actif – kayak en eaux vives

Eté actif – kayak en eaux vives, 14 juillet 2022, . Eté actif – kayak en eaux vives

2022-07-14 – 2022-07-14 EUR 12 La solution rafraîchissante par excellence ! Domptez les rapides des gorges de l’Auvézère, pour une ambiance montagne en Périgord !

Séance d’initiation, encadrement par un professionnel diplômé. A partir de 10 ans, avoir déjà fait du canoë.

Inscription et réservation obligatoires à l’Office de Tourisme, paiement à la réservation. Nombre de places limité.

Tarif 12€. dernière mise à jour : 2022-04-06 par

