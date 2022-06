Eté actif : Jeux d’orientation interactif numérique Marcillac Marcillac-Saint-Quentin Marcillac-Saint-Quentin Catégories d’évènement: Dordogne

Marcillac-Saint-Quentin

Eté actif : Jeux d’orientation interactif numérique Marcillac Marcillac-Saint-Quentin, 14 juillet 2022, Marcillac-Saint-Quentin. Eté actif : Jeux d’orientation interactif numérique Marcillac

Eglise de Marcillac Marcillac-Saint-Quentin Dordogne

2022-07-14 10:30:00 – 2022-07-14 11:30:00 Marcillac-Saint-Quentin

Jeux d'orientation avec l'aide d'outils numériques qui apportent un complément ludique et interactif… vous serez initié à la course d'orientation dans les beaux villages du Perigord Noir. Ouvert à tous, à partir de 7 ans.
EUR 7
2022-07-14 10:30:00 – 2022-07-14 11:30:00

Marcillac-Saint-Quentin

