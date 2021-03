Eté actif : Jeux de combat, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Grignols.

Eté actif : Jeux de combat 2021-07-24 – 2021-07-24

Grignols Dordogne Grignols

Initiation Modern Soft Sword Fighting, version douce du Behourt : mélange de combat médiéval et d’escrime. Matériel fourni : protections, combinaison, bouclier et épée en mousse. Accessible à partir de 6 ans (enfant accompagné).

Durée 1h. RDV : bourg de Grignols.

2 sessions : 16h-17h et 17h-18h. Tarif : 7 €. Sur réservation.

Office de Tourisme Saint-Astier 05 53 54 13 85 / Office de Tourisme Neuvic 05 53 81 52 11

combat médiéval