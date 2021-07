Été actif : Jeu d’orientation Campagnac-lès-Quercy, 6 août 2021-6 août 2021, Campagnac-lès-Quercy.

Été actif : Jeu d’orientation 2021-08-06 – 2021-08-06

Campagnac-lès-Quercy Dordogne Campagnac-lès-Quercy

Jeux d’orientation. Partez arpenter les ruelles de ce village périgourdin. Une carte, une boussole et c’est parti ! Ouvrez bien les yeux et tentez de retrouver tous les indices.

Aventure et découverte au programme.

Rendez-vous au terrain de foot de Campagnac les Quercy.

Ouvert à tous, à partir de 7 ans.

20 personnes maximum.

Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés par un adulte.

Réservation obligatoire.

dernière mise à jour : 2021-04-23 par