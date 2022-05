Eté actif : gyrorando Montrem Montrem Catégories d’évènement: 24110

Montrem

Eté actif : gyrorando Montrem, 26 juillet 2022, Montrem.

2022-07-26

Montrem 24110 Montrem Eté actif : balade accompagnée en gyropode tout terrain pour des sensations entre le ski et le tapis volant.

Parcours sur route et chemins.

Tout public, à partir de 12 ans.

Poids minimum 35 kg, maximum 130 kg. Chaussures fermées obligatoires. Session de 17h-19h, départ place du 8 Mai 1945 à Montanceix.

Tarif : 10 €/pers. Places limitées, sur réservation (ouverture des inscriptions en juin)

Montrem

