Saint-Cybranet

Été actif : Gyro rando Saint-Cybranet, 24 juillet 2022, Saint-Cybranet. Été actif : Gyro rando Salle des fêtes Le bourg Saint-Cybranet

2022-07-24 10:00:00 – 2022-07-24 12:00:00 Salle des fêtes Le bourg

Saint-Cybranet Dordogne EUR 10 10 Venez découvrir la conduite intuitive du gyropode, et des sensations uniques entre le ski et le tapis volant. Faites l’expérience d’une activité éco-responsable pour des sensations incomparables.

Rendez-vous devant la salle de Saint-Cybranet pour un départ d’activité à 10h00.

Ouvert à tous à partir de 12 ans. Poids : 35 kilos minimum

Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte.

Salle des fêtes Le bourg Saint-Cybranet

