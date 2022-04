Été actif : Grimpe d’arbres Daglan Daglan Catégories d’évènement: Daglan

Dordogne

Été actif : Grimpe d’arbres Daglan, 13 juillet 2022, Daglan. Été actif : Grimpe d’arbres Salle des fêtes Le bourg Daglan

2022-07-13 – 2022-07-13 Salle des fêtes Le bourg

Daglan Dordogne Daglan EUR 6 6 A la rencontre de l’arbre. Venez faire connaissance avec le géant végétal en grimpant et en parcourant ses branches. Un savant mélange d’équilibre, d’agilité, de dépassement de soi et le plaisir d’être perché pour voir le monde d’en haut.

Rendez-vous devant la salle des fêtes de Daglan.

Ouvert à tous à partir de 6 ans. Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés d’un adulte.

8 personnes maximum par groupe.

Salle des fêtes Le bourg Daglan

