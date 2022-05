Eté actif : Fit tennis Saint-Astier Saint-Astier Catégories d’évènement: 24110

Saint-Astier

Eté actif : Fit tennis Saint-Astier, 5 août 2022, Saint-Astier.

2022-08-05

Saint-Astier 24110 -10h30-11h30, Fit Tennis : séance de renforcement musculaire à l’aide d’une raquette et d’une balle. Nouveau concept ludique accessible à tous à partir de 15 ans. Matériel fourni. -18h30-20h, Padel : initiation à ce sport de raquette mêlant tennis, squash et badminton, se déroulant sur un court entouré de vitres et de grilles. Accessible à tous, à partir de 15 ans. Matériel fourni. Inscription en binôme. Gratuit, réservation conseillée, places limitées (ouverture des inscriptions en juin).

Rue Lagrange Chancel Club de Tennis Saint-Astier

