Castelnaud-la-Chapelle Dordogne Castelnaud-la-Chapelle EUR 5 5 Une traversée de la rivière Dordogne dans les airs, ça vous tente ?

Une expérience unique pour les petits comme les grands. Vous ne traverserez pas la rivière à la nage, ni en canoë, mais bien dans un filet géant long du 180m.

Venez goûter au frisson de l’aventure ! Sensations garanties !

Accessible à tous à partir de 8 ans. Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés d’un adulte. Chaussures fermées obligatoires.

Créneau de 1h. 16 personnes par groupe.

Réservation obligatoire.

