Été actif : Escalade Saint-Cybranet, 29 juillet 2022, Saint-Cybranet.

Été actif : Escalade Mairie Le bourg Saint-Cybranet

2022-07-29 – 2022-07-29 Mairie Le bourg

Saint-Cybranet Dordogne Saint-Cybranet

EUR 10 10 Prenez de la hauteur et découvrez les joies de l’escalade. Initiation à la pratique de ce sport sur la falaise naturelle de Castelnaud la Chapelle. Adrénaline et sensations seront au programme.

Rendez-vous devant la Mairie de St Cybranet à 9h00.

Ouvert à tous à partir de 10 ans. 12 personnes par groupe.

Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte. Tenue de sport et chaussures fermées.

Réservation obligatoire.

Mairie Le bourg Saint-Cybranet

dernière mise à jour : 2022-04-23 par