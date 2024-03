Été actif escalade Excideuil, lundi 15 juillet 2024.

Été actif escalade Excideuil Dordogne

A partir de 6 ans, encadrement par professionnel diplômé.

Inscription et réservation obligatoires à l’Office de Tourisme, nombre de places limité.

Tarif 10€ paiement à la réservation (chèque ou espèce).

Le Périgord regorge de falaises, certes très jolies à regarder, mais aussi très amusantes à escalader ! Pas de panique, nos professionnels sont des as de la sécurité, et vous pourrez vous concentrer sur la vue. Inscrivez vos enfants, leur côté casse-cou va vous étonner !

Encadrement par un professionnel diplômé. A partir de 6 ans.

Réservation obligatoire à l’Office de tourisme, nombre de places limité.

Tarif 10€ paiement à la réservation (chèque ou espèce). .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-15 18:00:00

fin : 2024-07-15 20:00:00

Excideuil 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine tourisme@naturellementperigord.fr

L’événement Été actif escalade Excideuil a été mis à jour le 2024-03-22 par Isle-Auvézère