Eté actif : Equitation/Balade à cheval, 18 août 2022, .

Eté actif : Equitation/Balade à cheval

2022-08-18 – 2022-08-18

Jeux équins pour les plus jeunes et balade découverte pour les plus grands. Se munir d’un pantalon et de chaussures fermées pour votre confort et votre sécurité. Encadrement par un professionnel diplômé. Ouvert à tous les publics. Les enfants doivent être accompagnés.

Plus de 8 ans, de 14h30 à 16h. Moins de 8 ans de 16h30 à 18h. 11 personnes maximum par groupe.

Rendez-vous : Mérigaud Horse Club. Tarif : 9€

