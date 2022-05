Été Actif : Enquête grandeur nature Nontron Nontron Catégories d’évènement: 24300

2022-07-15 18:00:00 – 2022-07-15 20:00:00

Nontron 24300 Cambriolage au village : un vol mystérieux a eu lieu en plein cœur du bourg.

Qui est responsable ? Et pourquoi ? Sous l’œil attentif de l’inspecteur en chef, partez à la recherche d’indices à

travers les rues du village. Votre mission ? Découvrir la vérité sur cette affaire…

Un jeu familial à partir de 6 ans. 50 personnes maximum par groupe.

