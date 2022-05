Été Actif : descente en rappel Saint-Pardoux-la-Rivière, 11 août 2022, Saint-Pardoux-la-Rivière.

Été Actif : descente en rappel Saint-Pardoux-la-Rivière

2022-08-11 09:30:00 – 2022-08-11 11:30:00

Saint-Pardoux-la-Rivière 24470 Saint-Pardoux-la-Rivière

Pour les amateurs de sensations fortes, descendez le viaduc de Saint-Pardoux-la-Rivière en rappel d’une

hauteur de 20 mètres.

Matériel fourni et encadrement par un professionnel diplômé BE Escalade.

Ouvert à tous à partir de 10 ans. 6 personnes maximum par groupe.

Prévoir casquette, baskets et de l’eau.

Tarif 10€.

