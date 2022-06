Eté actif : Descente en rappel à Montfort Vitrac Vitrac Catégories d’évènement: Dordogne

2022-08-10 14:00:00 – 2022-08-10 19:00:00 Vitrac

2022-08-10 14:00:00 – 2022-08-10 19:00:00
Vitrac
Dordogne
EUR 5

Venez découvrir des sensations fortes en descendant en rappel des parois rocheuses du Périgord noir de 40M.Le rappel est une technique de descente contrôlée à l'aide d'une corde encadrée par un animateur diplômé d'Etat.

+33 5 53 31 45 45

Ot Sarlat

