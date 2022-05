ÉTÉ ACTIF : Descente en rappel à Carlux Carlux Carlux Catégories d’évènement: Carlux

Dordogne

ÉTÉ ACTIF : Descente en rappel à Carlux Carlux, 27 juillet 2022, Carlux. ÉTÉ ACTIF : Descente en rappel à Carlux Carlux

2022-07-27 – 2022-07-27

Carlux Dordogne EUR 5 5 Envie de sensations fortes ? Descendez en rappel la tour du château de Carlux en Périgord noir.

Le rappel est une technique de descente contrôlée à l’aide d’une corde encadrée par un animateur diplômé d’Etat. Ouvert à tous à partir de 8 ans.

12 personnes max par créneau horaire.

Avoir des tennis et une tenue de sport. Envie de sensations fortes ? Descendez en rappel la tour du château de Carlux en Périgord noir.

Le rappel est une technique de descente contrôlée à l’aide d’une corde encadrée par un animateur diplômé d’Etat. Envie de sensations fortes ? Descendez en rappel la tour du château de Carlux en Périgord noir.

Le rappel est une technique de descente contrôlée à l’aide d’une corde encadrée par un animateur diplômé d’Etat. Ouvert à tous à partir de 8 ans.

12 personnes max par créneau horaire.

Avoir des tennis et une tenue de sport. OTPFPN

Carlux

dernière mise à jour : 2022-05-19 par

Détails Catégories d’évènement: Carlux, Dordogne Autres Lieu Carlux Adresse Ville Carlux lieuville Carlux Departement Dordogne

Carlux Carlux Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/carlux/

ÉTÉ ACTIF : Descente en rappel à Carlux Carlux 2022-07-27 was last modified: by ÉTÉ ACTIF : Descente en rappel à Carlux Carlux Carlux 27 juillet 2022 Carlux Dordogne

Carlux Dordogne