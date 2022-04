Été Actif – Découverte du tir à l’arc Jumilhac-le-Grand Jumilhac-le-Grand Catégories d’évènement: Dordogne

Jumilhac-le-Grand

Été Actif – Découverte du tir à l’arc Jumilhac-le-Grand, 10 août 2022, Jumilhac-le-Grand. Été Actif – Découverte du tir à l’arc Jumilhac-le-Grand

2022-08-10 – 2022-08-10

Jumilhac-le-Grand Dordogne Jumilhac-le-Grand EUR 8 8 Un peu d’initiation sur le pas de tir et ensuite partez avec votre arc sur un parcours de randonnée, dans le cadre privilégié de Jumilhac-le-Grand.

Encadrement par un professionnel diplômé.

Ouvert à tous (accessible à tous les niveaux) à partir de 8 ans. 10 personnes maxi par groupe. Les mineurs doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte.

+33 5 53 52 55 43

RDV Rocher de l'Isle.

Jumilhac-le-Grand

