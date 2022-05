Été Actif – Découverte du tir à l’arc

2022-07-13 – 2022-07-13 EUR 8 8 Un peu d’initiation sur le pas de tir et ensuite partez avec votre arc sur un parcours de randonnée, dans le cadre privilégié de Jumilhac-le-Grand.

Encadrement par un professionnel diplômé.

Ouvert à tous (accessible à tous les niveaux) à partir de 8 ans. 10 personnes maxi par groupe. Les mineurs doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte.

dernière mise à jour : 2022-01-02

