Été Actif – Découverte de l’escalade

Été Actif – Découverte de l’escalade, 2 août 2022, . Été Actif – Découverte de l’escalade

2022-08-02 09:30:00 – 2022-08-02 11:30:00 Envie d’escalader ? Un site naturel impressionnant au pied du Château de Jumilhac vous permettra de découvrir ce sport.

Tous niveaux ; à partir de 6 ans ; 10 personnes maximum par groupe

Encadrement par un professionnel diplômé. (NaturOtrement)

Se chausser correctement

RDV Rocher de l’Isle à Jumilhac-le-Grand Envie d’escalader ? Un site naturel impressionnant au pied du Château de Jumilhac vous permettra de découvrir ce sport.

Tous niveaux ; à partir de 6 ans ; 12 personnes maximum par groupe

Encadrement par un professionnel diplômé (NaturOtrement)

Se chausser correctement Envie d’escalader ? Un site naturel impressionnant au pied du Château de Jumilhac vous permettra de découvrir ce sport.

Tous niveaux ; à partir de 6 ans ; 10 personnes maximum par groupe

Encadrement par un professionnel diplômé. (NaturOtrement)

Se chausser correctement

RDV Rocher de l’Isle à Jumilhac-le-Grand dernière mise à jour : 2022-01-02 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville