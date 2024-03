Eté actif Course d’orientation Saint-Jean-de-Côle, vendredi 26 juillet 2024.

Eté actif Course d’orientation Saint-Jean-de-Côle Dordogne

Course d’orientation et défis multi-activités sportives ayant pour objectif

de sensibiliser aux handicaps sensoriels et moteur.

Durée de l’activité 2,5 heures

Nombre de participants 20 personnes / Tarif 5€ /personne .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-26 10:00:00

fin : 2024-07-26 12:00:00

Gare

Saint-Jean-de-Côle 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine bit.jumilhac@perigord-limousin.fr

