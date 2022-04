Été actif : Cluedo Saint-Germain-de-Belvès Saint-Germain-de-Belvès Catégories d’évènement: Dordogne

Saint-Germain-de-Belvès

Été actif : Cluedo Saint-Germain-de-Belvès, 13 août 2022, Saint-Germain-de-Belvès. Été actif : Cluedo Parking du cimetière Le bourg Saint-Germain-de-Belvès

2022-08-13 16:00:00 – 2022-08-26 18:00:00 Parking du cimetière Le bourg

Saint-Germain-de-Belvès Dordogne Saint-Germain-de-Belvès EUR 7 7 Venez vivre une expérience hors du commun. Imaginez-vous jouer à un jeu de société grandeur nature. Rentrez dans la peau d’un détective et menez l’enquête en récoltant des indices pour démasquer le coupable.

Rendez-vous sur le parking du cimetière.

Ouvert à tous, à partir de 7 ans. Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés.

30 personnes maximum par groupe.

Réservation obligatoire. Venez vivre une expérience hors du commun. Imaginez-vous jouer à un jeu de société grandeur nature. Rentrez dans la peau d’un détective et menez l’enquête en récoltant des indices pour démasquer le coupable.

Rendez-vous sur le parking du cimetière. Venez vivre une expérience hors du commun. Imaginez-vous jouer à un jeu de société grandeur nature. Rentrez dans la peau d’un détective et menez l’enquête en récoltant des indices pour démasquer le coupable.

Rendez-vous sur le parking du cimetière.

Ouvert à tous, à partir de 7 ans. Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés.

30 personnes maximum par groupe.

Réservation obligatoire. pixabay

Parking du cimetière Le bourg Saint-Germain-de-Belvès

dernière mise à jour : 2022-04-23 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Saint-Germain-de-Belvès Autres Lieu Saint-Germain-de-Belvès Adresse Parking du cimetière Le bourg Ville Saint-Germain-de-Belvès lieuville Parking du cimetière Le bourg Saint-Germain-de-Belvès Departement Dordogne

Saint-Germain-de-Belvès Saint-Germain-de-Belvès Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-germain-de-belves/

Été actif : Cluedo Saint-Germain-de-Belvès 2022-08-13 was last modified: by Été actif : Cluedo Saint-Germain-de-Belvès Saint-Germain-de-Belvès 13 août 2022 Dordogne Saint-Germain-de-Belvès

Saint-Germain-de-Belvès Dordogne