Eté actif : Cluedo Monpazier Monpazier Catégories d’évènement: Dordogne

Monpazier

Eté actif : Cluedo Monpazier, 2 août 2022, Monpazier. Eté actif : Cluedo Place des Cornières Office de tourisme des Bastides Monpazier

2022-08-02 17:00:00 – 2022-08-02 19:00:00 Place des Cornières Office de tourisme des Bastides

Monpazier Dordogne Venez vous amuser lors d’un jeu de piste et d’énigmes sur fond d’enquête policière à résoudre. Accessible à partir de 8ans, accompagné d’un adulte. Tarifs : 7€ Venez vous amuser lors d’un jeu de piste et d’énigmes sur fond d’enquête policière à résoudre. Accessible à partir de 8ans, accompagné d’un adulte. Tarifs : 7€ Venez vous amuser lors d’un jeu de piste et d’énigmes sur fond d’enquête policière à résoudre. Accessible à partir de 8ans, accompagné d’un adulte. Tarifs : 7€ OT bastides Dordogne Perigord

Place des Cornières Office de tourisme des Bastides Monpazier

dernière mise à jour : 2022-05-12 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Monpazier Autres Lieu Monpazier Adresse Place des Cornières Office de tourisme des Bastides Ville Monpazier lieuville Place des Cornières Office de tourisme des Bastides Monpazier Departement Dordogne

Monpazier Monpazier Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/monpazier/

Eté actif : Cluedo Monpazier 2022-08-02 was last modified: by Eté actif : Cluedo Monpazier Monpazier 2 août 2022 Dordogne Monpazier

Monpazier Dordogne