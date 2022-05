Eté actif : cluedo géant Grignols Grignols Catégories d’évènement: 24110

Grignols 24110 Cluedo grandeur nature : enquête policière en équipe, à partir d’indices disséminés dans le village. Tout public à partir de 8 ans.

RDV devant la halle, départ à 18h30, durée 2 heures.

Tarif : 7 €. Sur réservation (ouverture des inscriptions en juin)

Office de Tourisme Saint-Astier 05 53 54 13 85 / Office de Tourisme Neuvic 05 53 81 52 11

Office de Tourisme Saint-Astier 05 53 54 13 85 / Office de Tourisme Neuvic 05 53 81 52 11 ccivs

