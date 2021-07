Saint-Pompont Saint-Pompont Dordogne, Saint-Pompont Été actif : Cluedo « Diabolique Amanda » Saint-Pompont Saint-Pompont Catégories d’évènement: Dordogne

Saint-Pompont

Été actif : Cluedo « Diabolique Amanda »
2021-07-24 – 2021-07-24
Mairie Le bourg

Saint-Pompont Dordogne Saint-Pompont Venez vivre une expérience hors du commun. Imaginez-vous jouer à un jeu de société grandeur nature. Rentrez dans la peau d’un détective et menez l’enquête en récoltant des indices pour démasquer le coupable.

Rendez-vous devant la mairie de St pompon à 16h00.

Ouvert à tous, à partir de 7 ans. Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés.

20 personnes maximum par groupe.

dernière mise à jour : 2021-04-23

Lieu Saint-Pompont
Adresse Mairie Le bourg
Ville Saint-Pompont