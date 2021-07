Été actif : Chasse au trésor nocturne Berbiguières, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Berbiguières.

Été actif : Chasse au trésor nocturne 2021-07-23 – 2021-07-23 Église Le bourg

Berbiguières Dordogne Berbiguières

Parcourez les ruelles de ce charmant village les sens en alerte. Ouvrez bien les yeux et creusez-vous les méninges pour déchiffrer les énigmes et réussir à dénicher le fameux trésor. Aventure et découverte au programme.

Rendez-vous devant l’église de Berbiguières à 21h.

Ouvert à tous, à partir de 7 ans. Les enfants de moins de 12 ans devront être accompagnés.

20 personnes par groupe.

Réservation obligatoire

