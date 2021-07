Mauzac-et-Grand-Castang Mauzac-et-Grand-Castang Dordogne, Mauzac-et-Grand-Castang Eté actif – Canoë nocturne Mauzac-et-Grand-Castang Mauzac-et-Grand-Castang Catégories d’évènement: Dordogne

Mauzac-et-Grand-Castang

Eté actif – Canoë nocturne Mauzac-et-Grand-Castang, 12 juillet 2021-12 juillet 2021, Mauzac-et-Grand-Castang. Eté actif – Canoë nocturne 2021-07-12 – 2021-07-12

Mauzac-et-Grand-Castang Dordogne Mauzac-et-Grand-Castang Balade en canoë pour les enfants et les adultes. Groupe de 10 personnes maximum. Âge minimum 8 ans. Encadrement par un professionnel diplômé. Obligation de savoir nager. Prévoir une lampe frontale si possible. Tarif : 10€ Balade en canoë pour les enfants et les adultes. Groupe de 10 personnes maximum. Âge minimum 8 ans. Encadrement par un professionnel diplômé. Obligation de savoir nager. Prévoir une lampe frontale si possible. Tarif : 10€ Balade en canoë pour les enfants et les adultes. Groupe de 10 personnes maximum. Âge minimum 8 ans. Encadrement par un professionnel diplômé. Obligation de savoir nager. Prévoir une lampe frontale si possible. Tarif : 10€ ADT dernière mise à jour : 2021-04-13 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Mauzac-et-Grand-Castang Étiquettes évènement : Autres Lieu Mauzac-et-Grand-Castang Adresse Ville Mauzac-et-Grand-Castang lieuville 44.84027#0.76289