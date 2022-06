ÉTÉ ACTIF – Canoë nocturne Eymet Eymet Catégories d’évènement: 24500

Eymet

ÉTÉ ACTIF – Canoë nocturne Eymet, 10 août 2022, Eymet. ÉTÉ ACTIF – Canoë nocturne Office de Tourisme 45 place Gambetta Eymet

2022-08-10 – 2022-08-10 Office de Tourisme 45 place Gambetta

Eymet 24500 EUR 5 5 Jeux en canoë pour les enfants et les adultes, balade sur le Dropt.



Groupe de 10 personnes max. Age minimum 8 ans. Obligation de savoir nager. Prévoir une lampe frontale.



Office de Tourisme 45 place Gambetta Eymet

