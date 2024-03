Été actif canoë nocturne Cherveix-Cubas, jeudi 15 août 2024.

Été actif canoë nocturne Cherveix-Cubas Dordogne

Descente en canoë nocturne, encadrée par un professionnel.

A partir de 8 ans. Réservation obligatoire à l’Office de tourisme, nombre de places limité.

Tarif 10€ paiement à la réservation.

On ne présente plus l’activité canoë en Dordogne. Mais avez vous déjà essayé de nuit à la lueur de la lampe frontale ? Une aventure unique sur l’Isle et l’Auvézère ! Encadrement par professionnel diplômé. A partir de 8 ans.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-15 21:00:00

fin : 2024-08-15 23:00:00

Base de canoë Vert’Auvézère

Cherveix-Cubas 24390 Dordogne Nouvelle-Aquitaine tourisme@naturellementperigord.fr

L’événement Été actif canoë nocturne Cherveix-Cubas a été mis à jour le 2024-03-23 par Isle-Auvézère