2022-08-11 – 2022-08-11

Cherveix-Cubas 24390 Cherveix-Cubas

EUR 10 On ne présente plus l’activité canoë en Dordogne. Mais avez vous déjà essayé de nuit à la lueur de la lampe frontale ? Une aventure unique sur l’Isle et l’Auvézère ! Encadrement par professionnel diplômé. A partir de 8 ans.

Inscription et réservation obligatoires à l’Office de Tourisme, nombre de places limité.

Tarif 10€ – paiement à la réservation.

Naturellement Périgord

Cherveix-Cubas

