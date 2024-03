Eté actif canoë-kayak Angoisse, vendredi 30 août 2024.

Eté actif canoë-kayak Angoisse Dordogne

Découverte et initiation sur le plan d’eau de Rouffiac.

A partir de 8 ans

Obligation de savoir nager.

Rendez-vous à la Base Nautique ¼ d’heure avant le début de la séance Tarif 10€. Réservation et inscription obligatoire.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-30 14:00:00

fin : 2024-08-30 16:00:00

Rouffiac

Angoisse 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine rouffiac@semitour.com

L’événement Eté actif canoë-kayak Angoisse a été mis à jour le 2024-03-21 par Isle-Auvézère