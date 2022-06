ÉTÉ ACTIF – Baptême de plongée

ÉTÉ ACTIF – Baptême de plongée, 23 juillet 2022, . ÉTÉ ACTIF – Baptême de plongée



2022-07-23 10:00:00 – 2022-07-23 12:00:00 EUR 7 7 Baptême en scaphandre, tubas et détendeurs pour découvrir les sensations d’immersion aquatique !



Matériel fourni et encadrement par des moniteurs de plongée qualifiés.

Groupe de 12 personnes max. Age minimum 8 ans. Autorisation parentale pour les mineurs. Baptême en scaphandre, tubas et détendeurs pour découvrir les sensations d’immersion aquatique !



Groupe de 12 personnes max. Age minimum 8 ans. Autorisation parentale pour les mineurs.

