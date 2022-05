Été Actif : Bâptème de plongée

Été Actif : Bâptème de plongée, 22 juillet 2022, . Été Actif : Bâptème de plongée

2022-07-22 – 2022-07-22 Baptême de plongée sous-marine.

Découverte et initiation en piscine.

Ouvert à tous les publics à partir de 8 ans. Encadrement par un professionnel diplômé.

12 personnes maximum par groupe. Tarif : 7€ + entrée piscine. Baptême de plongée sous-marine.

