ÉTÉ ACTIF Balade en vélo électrique GoodTurn Cycles Eymet, vendredi 19 juillet 2024.

Oubliez les grosses suées à vélo ! Grâce au vélo électrique, la côte la plus abrupte se franchit en sifflotant, et on passe plus de temps la tête en l’air que dans le guidon !Visite guidée autour de la Bastide d’Eymet, avec une découverte du patrimoine naturel.

8 personnes maximum par groupe. À partir de 12 ans (et en fonction de la taille !). Pensez à donner la taille des enfants à l’inscription !

RDV au magasin Good Turn Cycles. 8 8 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-19 10:00:00

fin : 2024-07-19 11:30:00

GoodTurn Cycles 42 Boulevard National

Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

L’événement ÉTÉ ACTIF Balade en vélo électrique Eymet a été mis à jour le 2024-03-22 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides