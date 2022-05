ETE ACTIF : balade en trottinette électrique Prigonrieux Prigonrieux Catégories d’évènement: Dordogne

Prigonrieux Dordogne EUR 8 8 Trottinette électrique tout-terrain : la balade débutera par un briefing et une initiation à la conduite de la trottinette électrique tout terrain, il ne vous restera plus qu’à vous faire plaisir. Ouvert aux

personnes à partir de 12 ans.

8 personnes maximum.

Chaussures fermées obligatoires.

