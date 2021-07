Chalais Chalais Chalais, Dordogne Eté actif : Balade contée au pas de l’âne Chalais Chalais Catégories d’évènement: Chalais

Eté actif : Balade contée au pas de l'âne Chalais, 22 juillet 2021

Pour les enfants de 3 à 11 ans. Les parents tiennent les dociles montures en main. Pendant la promenade en forêt les enfants écouteront un conte qui leur fera découvrir la faune et la flore du Périgord Limousin. 8/10 enfants maximum +33 5 53 52 55 43

Chalais

