Eté actif – balade à poney pour petits et grands

2022-08-02 16:00:00 – 2022-08-02 18:00:00 EUR 12 Balade à poney à partager en famille ! Vous ferez la connaissance de grosses boules de poils et de tendresse au cours d’une jolie balade ! Encadrement par professionnel diplômé. Ouvert aux enfants de 3 ans à 12 ans, accompagnés d’un adulte pendant la balade.

Inscription et réservation obligatoires à l’Office de Tourisme d’Excideuil ou de Lanouaille, nombre de places limité.

Tarif 12€ – paiement à l’inscription. dernière mise à jour : 2022-04-07 par

