Eté actif – balade à poney Lanouaille, 19 juillet 2022, Lanouaille.

Eté actif – balade à poney Lanouaille

2022-07-19 – 2022-07-19

Lanouaille Dordogne Lanouaille

EUR 12 Pedro notre encadrant vous présente ses amis les poneys ! Avec eux, les enfants s’amuseront avec des slaloms, jeux de balle et petites balades. Et pour finir, un moment est réservé pour les gros câlins et les pommes avec leur nouveau copain ! Ouvert aux enfants de 4 ans à 12 ans.

Nombre de places limité, réservation obligatoire à l’office de tourisme, paiement à la réservation.

Naturellement Périgord

Lanouaille

