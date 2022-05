Eté actif – balade à cheval Salagnac, 29 juillet 2022, Salagnac.

Eté actif – balade à cheval Clairvivre Centre équestre Salagnac

2022-07-29 – 2022-07-29 Clairvivre Centre équestre

Salagnac Dordogne

EUR 15 On voit toujours le monde différemment du haut d’un cheval ! Venez donc vous essayer à l’équitation, de beaux souvenirs en perspective ! Initiation à l’équitation – manège et petite balade pour toute la famille. Encadrement par un professionnel diplômé. A partir de 8 ans.

Inscription et réservation obligatoires à l’Office de Tourisme, nombre de places limité.

Tarif 15€ – paiement à la réservation.

Naturellement Périgord

Clairvivre Centre équestre Salagnac

