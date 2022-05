Eté Actif – baby ski Nautique Trémolat, 11 juillet 2022, Trémolat.

Eté Actif – baby ski Nautique Base nautique, au ponton du Ski Club Base nautique Trémolat

2022-07-11 – 2022-07-11 Base nautique, au ponton du Ski Club Base nautique

Trémolat Dordogne

Baptême de baby ski nautique pour les enfants de moins de 10 ans. Tractés par un petit bateau, les enfants sont accrochés à une barre latérale et parcourent pendant 10 minutes environ une partie du plan d’eau de Trémolat. Ludique et succès garantis. Encadrement par un professionnel diplômé. Ouvert aux enfants de 3 à 10 ans. 5 personnes maximum par groupe (2 groupes). Attention les places étant limitées réservez dès maintenant auprès de votre Office de Tourisme. Inscription et réservation obligatoires. Tarif : 6€.

Pixabay

dernière mise à jour : 2022-05-13 par