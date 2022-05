Eté Actif au Pays de Saint-Aulaye

2022-07-19 – 2022-08-12 Programme disponible dans nos Office de Tourisme et sur le site du Conseil Départemental de Dordogne à partir de juin.

Au programme : cerf volant, plongée aquatique, paddle, tir à l’arc cible, canoë nocturne, équitation.

