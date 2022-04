Été actif : Arc en forêt Coux et Bigaroque-Mouzens Coux et Bigaroque-Mouzens Catégories d’évènement: Coux et Bigaroque-Mouzens

Dordogne

Été actif : Arc en forêt Coux et Bigaroque-Mouzens, 19 juillet 2022, Coux et Bigaroque-Mouzens. Été actif : Arc en forêt Mairie Le Bourg Coux et Bigaroque-Mouzens

2022-07-19 10:30:00 – 2022-07-19 12:00:00 Mairie Le Bourg

Coux et Bigaroque-Mouzens Dordogne Coux et Bigaroque-Mouzens EUR 8 8 Venez découvrir l’activité arc en forêt en famille ou entre amis. Une activité ludique et sportive qui mêle tir à l’arc et jeux d’orientation.

Grâce à un système de flèche ball, vous pourrez partir en sécurité et en autonomie avec le matériel d’un archer tout en faisant un jeu d’orientation.

Rendez-vous devant la mairie de Mouzens à 10h30.

Ouvert à tous à partir de 8 ans.

Réservation obligatoires. Venez découvrir l’activité arc en forêt en famille ou entre amis. Une activité ludique et sportive qui mêle tir à l’arc et jeux d’orientation.

Rendez-vous devant la mairie de Mouzens à 10h30. Venez découvrir l’activité arc en forêt en famille ou entre amis. Une activité ludique et sportive qui mêle tir à l’arc et jeux d’orientation.

Grâce à un système de flèche ball, vous pourrez partir en sécurité et en autonomie avec le matériel d’un archer tout en faisant un jeu d’orientation.

Rendez-vous devant la mairie de Mouzens à 10h30.

Ouvert à tous à partir de 8 ans.

Réservation obligatoires. comptoir-des-sports-nature

Mairie Le Bourg Coux et Bigaroque-Mouzens

dernière mise à jour : 2022-04-23 par Périgord Noir Vallée Dordogne

Détails Catégories d’évènement: Coux et Bigaroque-Mouzens, Dordogne Autres Lieu Coux et Bigaroque-Mouzens Adresse Mairie Le Bourg Ville Coux et Bigaroque-Mouzens lieuville Mairie Le Bourg Coux et Bigaroque-Mouzens Departement Dordogne

Coux et Bigaroque-Mouzens Coux et Bigaroque-Mouzens Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/coux-et-bigaroque-mouzens/

Été actif : Arc en forêt Coux et Bigaroque-Mouzens 2022-07-19 was last modified: by Été actif : Arc en forêt Coux et Bigaroque-Mouzens Coux et Bigaroque-Mouzens 19 juillet 2022 Coux et Bigaroque-Mouzens Dordogne

Coux et Bigaroque-Mouzens Dordogne