Villefranche-de-Lonchat Villefranche-de-Lonchat Dordogne, Villefranche-de-Lonchat ETE ACTIF : Arc en forêt au lac de Gurson Villefranche-de-Lonchat Villefranche-de-Lonchat Catégories d’évènement: Dordogne

Villefranche-de-Lonchat

ETE ACTIF : Arc en forêt au lac de Gurson Villefranche-de-Lonchat, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Villefranche-de-Lonchat. ETE ACTIF : Arc en forêt au lac de Gurson 2021-07-13 – 2021-07-13

Villefranche-de-Lonchat Dordogne Villefranche-de-Lonchat EUR 8 8 Dans le cadre de l’été actif, venez découvrir l’arc en forêt pendant 1 heure. Rendez-vous à l’accueil du Lac de Gurson.

Accessible à partir de 8 ans.

Entre 2 et 6 personnes maximum. NSCRIPTION OBLIGATOIRE A L’OFFICE DE TOURISME DE BERGERAC – QUAI CYRANO POUR CHOISIR VOTRE CRENEAU HORAIRE (17h à 18h, 18h à 19h , 19h à 20h) et ( 10h à 11h, 11h à 12h, 12h à 13h le 27/07 et 3/08) Dans le cadre de l’été actif, venez découvrir l’arc en forêt pendant 1 heure. Rendez-vous à l’accueil du Lac de Gurson.

Accessible à partir de 8 ans.

Entre 2 et 6 personnes maximum. NSCRIPTION OBLIGATOIRE A L’OFFICE DE TOURISME DE BERGERAC – QUAI CYRANO POUR CHOISIR VOTRE CRENEAU HORAIRE (17h à 18h, 18h à 19h , 19h à 20h) et ( 10h à 11h, 11h à 12h, 12h à 13h le 27/07 et 3/08) +33 5 53 57 03 11 Dans le cadre de l’été actif, venez découvrir l’arc en forêt pendant 1 heure. Rendez-vous à l’accueil du Lac de Gurson.

Accessible à partir de 8 ans.

Entre 2 et 6 personnes maximum. NSCRIPTION OBLIGATOIRE A L’OFFICE DE TOURISME DE BERGERAC – QUAI CYRANO POUR CHOISIR VOTRE CRENEAU HORAIRE (17h à 18h, 18h à 19h , 19h à 20h) et ( 10h à 11h, 11h à 12h, 12h à 13h le 27/07 et 3/08) pixabay dernière mise à jour : 2021-06-17 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Villefranche-de-Lonchat Étiquettes évènement : Autres Lieu Villefranche-de-Lonchat Adresse Ville Villefranche-de-Lonchat lieuville 44.94833#0.05927