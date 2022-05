Eté Actif 2022 : Tir à l’arc Thonac Thonac Catégories d’évènement: Dordogne

Thonac

Eté Actif 2022 : Tir à l’arc Thonac, 17 juillet 2022, Thonac. Eté Actif 2022 : Tir à l’arc Thonac

2022-07-17 10:00:00 – 2022-07-17 11:00:00

Thonac Dordogne Thonac Initiation sur des cibles 3D dans des jolis villages Périgourdins. Ouvert à tous à partir de 8 ans. Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés par un adulte. 12 personnes maximum par groupe.

Réservation obligatoire en ligne à partir du 21 juin. Initiation sur des cibles 3D dans des jolis villages Périgourdins. Ouvert à tous à partir de 8 ans. Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés par un adulte. 12 personnes maximum par groupe.

Réservation obligatoire en ligne à partir du 21 juin. +33 5 53 51 82 60 Initiation sur des cibles 3D dans des jolis villages Périgourdins. Ouvert à tous à partir de 8 ans. Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés par un adulte. 12 personnes maximum par groupe.

Réservation obligatoire en ligne à partir du 21 juin. ©OT Terre de Cro-Magnon

Thonac

dernière mise à jour : 2022-04-28 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Thonac Autres Lieu Thonac Adresse Ville Thonac lieuville Thonac Departement Dordogne

Thonac Thonac Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/thonac/

Eté Actif 2022 : Tir à l’arc Thonac 2022-07-17 was last modified: by Eté Actif 2022 : Tir à l’arc Thonac Thonac 17 juillet 2022 Dordogne Thonac

Thonac Dordogne